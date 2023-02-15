На ветстанцию в Шекснинском районе привезли ягнят, зараженных паразитами

На ветстанцию в Шекснинском районе привезли ягнят. При осмотре животных в шерсти специалисты обнаружили рунцов.

«Ягнятам назначено лечение, а владельцу даны рекомендации по содержанию малышей. Руне́ц ове́чий- бескрылое насекомое, 3-5 мм длины и живет оно в шерсти овец и коз до 4-6 месяцев, питается кровью, прокалывая видоизменёнными ротовыми частями кожу, доходя до капилляров. Особенно страдают от рунца молодые ягнята. У больных животных может отмечаться анемия, укусы насекомого вызывают зуд, заставляя хозяев усиленно чесаться, что может привести к ухудшению качества шерсти и облысению пораженных районов тела», — сообщают в управлении ветеринарии по Вологодской области.