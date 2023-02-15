Сборная Вологодской область завоевала 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Петра Великого», которые прошли в Липецке с 10 по 13 февраля.



В турнире приняло участие более 600 спортсменов из 24 регионов России. Вологодскую область представляли 33 спортсмена.



По итогам турнира сборная команда Вологодской области заняла 11 строчку общекомандного зачета, завоевав 1 «золотую», 1 «серебряную» и 3 «бронзовых» медалей.



Макар Головин одержал победу в весовой категории свыше 84 кг., среди мужчин 18 лет и старше. Анна Макарова стала серебряным призером среди девушек 14-15 лет, в весовой категории свыше 54 кг.