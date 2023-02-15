Череповецкий «Алмаз» в сухую обыграл «СКА-Карелия» из Кондопоги в предпоследнем домашнем матче Регулярного чемпионата МХЛ

Уже после первого периода хозяева повели 2:0. Череповчане открыли счётом на второй минуте матча. Никита Всеволодов отдал пас на Александра Шарова и последний забил свой 14 гол в сезоне. Спустя 5 с половиной минут уже сам Всеволодов забросил шайбу, реализовав численное большинство. А окончательный счёт в матче, в третьей двадцатиминутке, установил Иван Ершов. 3:0, крупная победа «Алмаза».

«﻿Команду с победой, болельщиков с победой. Игра оставила неоднозначное впечатление: вроде очень много моментов создали, перебросали значительно соперника, но и очень много моментов было в наши ворота. Благодарны вратарю, что он вытащил, во втором периоде очень много было моментов, где он спас. Поэтому впечатление, не совсем радужное, скажем так», - подвёл итог игры главный тренер «Алмаза» Егор Башкатов.

Завтра команды встретятся вновь в Череповце. После чего молодёжка "жёлто-чёрных" отправится на Дальний Восток, где и завершит тремя матчами регулярный сезон МХЛ.