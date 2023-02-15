Вологжанин выбросил из окна загоревшийся матрац и чуть не спалил библиотеку

В Вологодской городской библиотеке № 6 14 февраля чуть не случился пожар из-за прилетевшего в окно учреждения матраца.

«Сегодняшнее утро для сотрудников библиотеки началось со слов „ПОЖАР“ Нерадивый сосед с верхнего этажа сбросил к нашим окнам горящий матрас. Огонь перекинулся на окно. И если бы не оказавшиеся рядом с библиотекой в этот момент молодые люди, „Книжный экспресс“ ждала бы печальная участь.Мы от всего сердца благодарим Егора Молчанова и Алексея Фёдорова за то, что не прошли мимо и своими силами и сподручными средствами устранили возгорание. Спасибо за ваше неравнодушие. Вы наши герои!» — написали сотрудники библиотеки.