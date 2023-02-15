В Вологде началась замена сетей на улицах, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги»

15.02.2023 [Общество]

В Вологде началась замена сетей на улицах, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги» на 2023 год

Шесть участков улиц на данный момент включены в программу «Безопасные и качественные дороги» (БКД) на 2023 год. В рамках комплексного подхода предварительно на всех отрезках, где это требуется, проводится замена ветхих коммуникаций. Работа уже началась на сетях водоснабжения.

«В нацпроект „Безопасные качественные дороги“ Вологда была включена в 2019 году при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова. Благодаря этой программе уже отремонтировано более 60 км дорог. Работу продолжаем и в 2023 году.  Наша задача — заранее подготовить фронт работ для дорожных строителей, что мы сейчас и делаем. На дорогах БКД нужно заменить 6,5 км инженерных коммуникаций. Таким образом предупреждаем аварийные ситуации на сетях после ремонта дороги. Сетями теплоснабжения займемся после окончания отопительного сезона, а водопроводные сети ничто не мешает менять уже сейчас. Работы по их обновлению уже начаты на ул. Герцена, Беляева, Энгельса и Щетинина», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов

В рамках подготовки к дорожным работам предстоит заменить 2,3 км сетей водоснабжения, 2 км сетей канализации, 1,2 км сетей ливневой канализации, 0,9 км тепловых сетей.

На данный момент в программу «Безопасные качественные дороги» на 2023 год включены: ул. Ярославская от Пошехонского шоссе до ул. Ярославской, 27; ул. Энгельса от дома 2 до дома 60 по ул. Энгельса; ул. Герцена от ул. Мира, 36, до ул. Герцена, 124; Окружное шоссе от дома 1-й микрорайон ГПЗ-23, 3, к. 1, до дома ул. Ленинградская, 115; Окружное шоссе от дома ул. Ленинградская, 115, до дома Пошехонское шоссе, 52; ул. Щетинина от ул. Ленинградской, 144, до ул. Преображенского, 49а. Это отрезки протяженностью от 1 до 2,6 км.

В случае экономии на торгах и возможности перераспределения средств список объектов может дополниться. Так, проектно-сметная документация разрабатывается на ряд участков по улицам Саммера, Болонина, Воркутинская, Кирова, Беляева.

 

Тэги: БКД, ремонт
Фото администрация города Вологды

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