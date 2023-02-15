Вологжане могут увеличить компенсацию за детский сад по новым условиям

В департаменте социальной защиты рассказали, как получить новую компенсацию за детский сад.

С 2023 года изменились условия предоставления компенсации, а также полномочия по ее предоставлению перешли из сферы образования в сферу социальной защиты населения. Теперь компенсацию за детский сад назначает Центр социальных выплат. Данные по всем получателям, которым компенсация уже предоставлялась, переданы из управлений образования. Компенсация за декабрь 2022 года Центром соцвыплат перечислена на счета получателей в январе 2023 года.

По условиям предоставления компенсации законодательство с 2023 года предусматривает два варианта для тех, кому компенсация уже была назначена и выплачивалась:

Если среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения (то есть доход семьи больше 21778,5 рублей в месяц на каждого человека), то подавать заявление на компенсацию не нужно — право на получение ранее назначенной компенсации будет сохранено до окончания ребенком детского сада. При этом компенсация будет рассчитываться по старым правилам — исходя из среднего размера родительской платы 1450 рублей в месяц.

Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения (то есть меньше 21778,5 рублей в месяц на каждого человека), родители вправе подать заявление о назначении компенсации с учетом доходов семьи. В этом случае компенсация будет рассчитываться исходя из увеличенного среднего размера родительской платы — 2298 рублей в месяц. При выборе такого варианта компенсация будет назначена на 12 месяцев, далее необходимо будет снова подавать заявление.

Если ребенок впервые идет в детский сад, для первичного назначения компенсации родительской платы необходимо подать заявление — назначаться она будет с учетом доходов семьи (если доходы семьи выше 21778,50 рублей на каждого человека — для предоставления компенсации не будет оснований). Подать заявление о назначении компенсации можно через портал Госуслуг, далее в личный кабинет заявителя на портале будет направляться информация, которую необходимо заполнить и представить в Центр соцвыплат. Если у родителей возникают вопросы по назначению компенсации, обращаться можно в контакт-центр Центра соцвыплат по телефону в Вологде 8-99.23.8172-70, сотрудники проверят состояние назначения и ответят на вопросы.

Также заявление о назначении компенсации можно подать в любом МФЦ области.