Вологжане могут увеличить компенсацию за детский сад по новым условиям

15.02.2023 [Общество]

В департаменте социальной защиты рассказали, как получить новую компенсацию за детский сад.

С 2023 года изменились условия предоставления компенсации, а также полномочия по ее предоставлению перешли из сферы образования в сферу социальной защиты населения. Теперь компенсацию за детский сад назначает Центр социальных выплат. Данные по всем получателям, которым компенсация уже предоставлялась, переданы из управлений образования. Компенсация за декабрь 2022 года Центром соцвыплат перечислена на счета получателей в январе 2023 года.

По условиям предоставления компенсации законодательство с 2023 года предусматривает два варианта для тех, кому компенсация уже была назначена и выплачивалась:

Если среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения (то есть доход семьи больше 21778,5 рублей в месяц на каждого человека), то подавать заявление на компенсацию не нужно — право на получение ранее назначенной компенсации будет сохранено до окончания ребенком детского сада. При этом компенсация будет рассчитываться по старым правилам — исходя из среднего размера родительской платы 1450 рублей в месяц.

Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения (то есть меньше 21778,5 рублей в месяц на каждого человека), родители вправе подать заявление о назначении компенсации с учетом доходов семьи. В этом случае компенсация будет рассчитываться исходя из увеличенного среднего размера родительской платы — 2298 рублей в месяц. При выборе такого варианта компенсация будет назначена на 12 месяцев, далее необходимо будет снова подавать заявление.

Если ребенок впервые идет в детский сад, для первичного назначения компенсации родительской платы необходимо подать заявление — назначаться она будет с учетом доходов семьи (если доходы семьи выше 21778,50 рублей на каждого человека — для предоставления компенсации не будет оснований). Подать заявление о назначении компенсации можно через портал Госуслуг, далее в личный кабинет заявителя на портале будет направляться информация, которую необходимо заполнить и представить в Центр соцвыплат. Если у родителей возникают вопросы по назначению компенсации, обращаться можно в контакт-центр Центра соцвыплат по телефону в Вологде 8-99.23.8172-70, сотрудники проверят состояние назначения и ответят на вопросы.

Также заявление о назначении компенсации можно подать в любом МФЦ области.

Тэги: компенсация

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
Вытегорские экологи сделали 13 скамеек из пакетов и прочего мусора
В Череповце бывшая руководительница управляющих компаний пойдет в колонию за использование денег собственников

Похожие новости

Жительница Череповца через суд взыскала 120 тысяч рублей с мужчины, оскорбившего её по телефону

Поводом для оскорблений стала ссора из-за раздела жилплощади

554
0

С 1 января в Вологодской области повысят компенсацию за детский сад

С 1 января 2023 года его планируется увеличить с 1450 рублей до 2 298 рублей в месяц

2320
0

В Тотемском районе инвалид через суд добился выплаты компенсации за коммунальные услуги

Ему не выплачивали компенсацию в течение двух лет и он обратился в прокуратуру

1320
0

Жительница Череповца через суд взыскала с дорожников и перевозчика компенсацию за падение в автобусе

Упав, она получила травмы, повлёкшие вред здоровью

1384
0

Жительница Устюженского района через суд взыскала с бывшего сожителя 60 тысяч рублей

Мужчина продал принадлежащие ей автомобильные колёса и не отдал деньги

1033
0

ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес в Устюженском районе

Причиной пожара стала рухнувшая опора линии электропередач

1495
0

В одном из образовательных учреждений Сокола учащийся скинул другого с двухъярусной кровати

Мать пострадавшего отсудила у родителей обидчика и образовательной организации 150 тысяч рублей

1636
0

Жительница Вожегодского района отсудила больше 15 тысяч рублей у хозяина собаки, которая её покусала

Потерпевшей пришлось обратиться в больницу и пройти лечение

1013
0

Компенсация за детские сады останется для всех вологжан, дети которых уже посещают дошкольные учреждения

​Для тех, кто поступает вновь, право на получение компенсации будет иметь один из родителей, внесших родительскую плату, в случае ​если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума

1547
0

В Вашкинском районе суд увеличил до 100 тысяч рублей сумму взыскания с женщины, чья собака покусала ребёнка

Изначальная сумма компенсации составляла 50 тысяч рублей, но прокурор не согласился с размером взыскания

1204
0

В Череповецком районе тракторист через суд взыскал с бывшего работодателя компенсацию морального ущерба за профзаболевание

Сумма компенсации составила 250 тысяч рублей

918
0

В Вожегодском районе предприниматель не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный отпуск

Возбуждено уголовное дело

1030
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Чаще всего пары дарили друг другу на 14 февраля беспроводные наушники
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Череповецком районе
На ветстанцию в Шекснинском районе привезли ягнят, зараженных паразитами
Сборная Вологодской область завоевала 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по каратэ
В зоне СВО погиб житель Сокола
Череповецкий «Алмаз» в сухую обыграл «СКА-Карелия» из Кондопоги
Вологжанин выбросил из окна загоревшийся матрац и чуть не спалил библиотеку
 
13.02.2023 [Общество]

Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

1845
0
15.02.2023 [БлогоVO]

Так выглядит ежедневный быт многоквартирного дома. Чагодощенский район

340
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

950
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика