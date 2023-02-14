В Вологодском округе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав

В Вологодском округе полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя, сообщает официальная группа администрации округа в соцсети.

Сотрудники ДПС заметили нарушителя на территории Козицинского кладбища: на его автомобиле «Форд Фокус» не было номеров. Его потребовали остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе погони водитель создавал опасные ситуации для других участников движения и полицейские приняли решение о применении оружия: за предупредительным выстрелом в воздух последовали несколько прицельных по колёсам.

«Однако нарушитель лишь увеличивал скорость. В результате он не справился с управлением и улетел в кювет. Полицейские помогли водителю выбраться из машины. Но сам 26-летний нарушитель не пострадал», — говорится в сообщении группы администрации Вологодского округа.

Выяснилось, что задержанный был пьян и не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело. По факту применения полицейскими табельного оружия проводится проверка.