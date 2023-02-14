В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы

В Шексне возбуждено уголовное дело по факту избиения работника местной ЦРБ.

«По данным следствия, 21 декабря 2022 года двое жителей города Череповца (отец 1976 г. р. и сын 1999 г. р.) прибыли в подвальное помещение одного из лечебных учреждений п. Шексна, где находился 41-летний работник, к которому они испытывали личную неприязнь. В процессе словесного выяснения отношений, последнему были причинены телесные повреждения, предварительно повлекшие за собой средней тяжести вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Получив медицинскую помощь, пострадавший обратился с заявлением к полицейским. С учётом того, что одним из нападавших был 23-летний работник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, материалы передали следователям.

По данным депутата Антона Холодова, пострадавший — слесарь-ремонтник Шекснинской ЦРБ. Нападавшие избили его пистолетом и кувалдой, а также разбили о его голову стеклянный чайник. Потерпевший полагает, что преступление было совершено на фоне ревности.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следователями. Расследование продолжается.