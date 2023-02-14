Жительница Череповца через суд взыскала 120 тысяч рублей с мужчины, оскорбившего её по телефону

14.02.2023 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда с мужчины, оскорбившего её по телефону.

Установлено, что в июне 2022 года ответчик четыре раза оскорбил её в ходе телефонных разговоров. Поводом стала ссора между ними из-за раздела жилплощади. Истица просила взыскать с мужчины 120 тысяч рублей: по 30 тысяч рублей за каждый факт оскорбления.

«Действиями ответчика истцу были причинены физические и нравственные страдания: ухудшился сон, повысилось давление, возникли головные боли», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд встал на сторону череповчанки и полностью удовлетворил иск.

Тэги: оскорбления, ссора, суд, иск, взыскание, компенсация

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина
В Кадуйском районе продают берег реки, который предназначен для общего пользования
В зоне СВО под Артемовском погиб житель Белозерского района
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
Вытегорские экологи сделали 13 скамеек из пакетов и прочего мусора

Похожие новости

Житель Белозерска от обиды на бывшую жену писал оскорбления на дверях её дома

За мелкое хулиганство суд оштрафовал его на 2000 рублей

1030
0

В Вожегодском районе две пенсионерки взыскали друг с друга по пять тысяч рублей за взаимные оскорбления в соцсети

Одной из них 71 год, второй — 64 года

1487
0

Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии

Вышеуказанные выражения, по мнению Охотниковой, подразумевают литературные образы

4613
0

53-летнюю череповчанку оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети

Потерпевшая просила суд строго наказать обидчицу

1156
0

Вожегодец оказался на скамье подсудимых за оскорбление судьи на заседании

Мужчина перешёл на личности, так как остался недоволен вынесенным в отношении него решением: 5 суток ареста за появление на публике в пьяном виде

1471
0

В Вологодском районе престарелый рецидивист убил друга за оскорбление

- Как выяснили следователи, подозреваемый уже был ранее судим за убийство, отбывал наказание в местах лишения свободы, потому и не стерпел оскорблений приятеля, - сообщает СК

2517
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекцию о музыке о природе хита прочтет вологодский композитор Анатолий Дзюба 19 февраля
В Вологодском округе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав
МегаФон построил частную сеть LTE на территории металлургического комбината с помощью российских технологий
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Жительница Череповца через суд взыскала 120 тысяч рублей с мужчины, оскорбившего её по телефону
«Армия защитников Отечества» попросила запретить мастер-классы Ирины Хакамады за ее высказывания
В Вологде три дня ищут 12-летнюю девочку
 
13.02.2023 [Общество]

Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

1675
0
13.02.2023 [БлогоVO]

Последние новости из дома на Кирова, 33

514
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

893
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика