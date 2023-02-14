Жительница Череповца через суд взыскала 120 тысяч рублей с мужчины, оскорбившего её по телефону

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда с мужчины, оскорбившего её по телефону.

Установлено, что в июне 2022 года ответчик четыре раза оскорбил её в ходе телефонных разговоров. Поводом стала ссора между ними из-за раздела жилплощади. Истица просила взыскать с мужчины 120 тысяч рублей: по 30 тысяч рублей за каждый факт оскорбления.

«Действиями ответчика истцу были причинены физические и нравственные страдания: ухудшился сон, повысилось давление, возникли головные боли», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд встал на сторону череповчанки и полностью удовлетворил иск.