«Армия защитников Отечества» попросила запретить мастер-классы Ирины Хакамады за ее высказывания

14.02.2023 [Общество]

Сторонники «Армии защитников Отечества» попросили запретить мастер-классы общественного деятеля и писателя Ирины Хакамады на территории России. Соответствующее письмо было направлено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Общественников возмутило то, что в одном из интервью Хакамада, отвечая на вопрос, есть ли среди её знакомых мобилизованные, заявила, что никого, поскольку те «не идиоты».

«В связи с оскорбительными высказываниями Ирины Хакамады в адрес защитников Родины, назвавшей их идиотами, просим провести служебную проверку в отношении данной гражданки. После чего — запретить запланированные концерты с её участием в городах России», — говорится в письме на имя Бастрыкина.

 

Тэги: цензура, патриоты

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