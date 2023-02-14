Вологодские студенты смогут получить миллион рублей на развитие стартапа

Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации.
Отбор проводится по семи тематическим направлениям:
— цифровые технологии;
— медицина и технологии здоровьесбережения;
— химические технологии и новые материалы;
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энергетика;
— креативные индустрии.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся физические лица — граждане РФ, не имеющие действующих договоров с Фондом, за исключением грантополучателей второго года программы «УМНИК», при этом к моменту подведения итогов конкурса договор по программе «УМНИК» должен быть закрыт. Прием заявок завершится в 10:00 (мск) 3 апреля 2023 года.
Подробная информация размещена на странице конкурса и в Положении о программе.
В 2023 году увеличено финансирование конкурса „Студенческий стартап“, и обладателями 1 млн рублей смогут стать 1500 участников, что на треть больше, чем в прошлом году. При осуществлении отбора заявок приоритет будет отдаваться проектам по импортозамещению зарубежных технологий, созданию новой или модернизации существующей радиоэлектронной аппаратуры и приборов, в том числе медицинских, на доступной базе, а также медицине.