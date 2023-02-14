Вологодские студенты смогут получить миллион рублей на развитие стартапа

14.02.2023 [Общество]

Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации.

Отбор проводится по семи тематическим направлениям:

— цифровые технологии;

— медицина и технологии здоровьесбережения;

— химические технологии и новые материалы;

— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— биотехнологии;

— ресурсосберегающая энергетика;

— креативные индустрии.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся физические лица — граждане РФ, не имеющие действующих договоров с Фондом, за исключением грантополучателей второго года программы «УМНИК», при этом к моменту подведения итогов конкурса договор по программе «УМНИК» должен быть закрыт. Прием заявок завершится в 10:00 (мск) 3 апреля 2023 года.

Подробная информация размещена на странице конкурса и в Положении о программе.

В 2023 году увеличено финансирование конкурса „Студенческий стартап“, и обладателями 1 млн рублей смогут стать 1500 участников, что на треть больше, чем в прошлом году. При осуществлении отбора заявок приоритет будет отдаваться проектам по импортозамещению зарубежных технологий, созданию новой или модернизации существующей радиоэлектронной аппаратуры и приборов, в том числе медицинских, на доступной базе, а также медицине.

Тэги: стартапы, гранты

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