53% россиян планируют формировать сбережения в 2023 году

Накопления — важная часть финансового планирования. Результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) показывают, что россияне склонны к сбережениям. Так, более трети опрошенных откладывают денежные средства на протяжении долгого времени и готовы продолжить копить в 2023 году. При этом каждый пятый россиянин ранее не копил деньги, но планирует начать в 2023 году.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, россияне отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый пятый (18%) предпочитает быть бережливым и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает. Каждый третий (38%) опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Однако среди респондентов есть и такие (30%), которые живут одним днем — их расходы равны доходам. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

В 2023 году в среднем 53% россиян планируют формировать накопления. Причем у 19,5% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК «Росгосстрах Жизнь» проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше — 31,2%. В среднем россияне, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода.

Среди опрошенных 56% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Каждый третий из них (33%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.

«Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позитивный тренд, позволяющий людям быть уверенным в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами, рационально подходить к тратам, подбирать оптимальные финансовые инструменты, которые помогут без риска потери вложений увеличить доход. Но начинать надо с решения базовых задач: проанализировать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как оптимизировать лишние траты или воспользоваться дополнительными возможностями, например, налоговыми вычетами, а также завести привычку регулярно откладывать часть своих доходов, чтобы сформировать сбережения на будущее», — объясняет заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Среди тех, кто делает сбережения, 36% откладывают деньги менее года. Еще почти столько же (35%) копят от 1 до 3 лет, 14% россиян откладывают деньги уже более трех лет, а 15% только начинают путь к формированию капитала.

*Опрос 1205 респондентов проведен во всех регионах России в январе 2023 года.

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