Следователи нашли жителя Хабаровска, который через Интернет развращал малолетних вологжанок

14.02.2023 [Происшествия]

Вологодские следователи установили причастность жителя Хабаровска к совершению преступлений против половой неприкосновенности малолетних.

«Следственными органами СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста). В результате планомерной работы по уголовному делу следователей и сотрудников полиции в совершении указанных преступлений изобличен 42-летний житель г. Хабаровска. В отношении него избрана мера пресечения», — сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, в 2020 году житель Хабаровска 1980 года рождения через социальные сети познакомился с малолетними  вологжанками, после чего вступил с ними в переписку. Переписывался мужчина на сексуальные темы, достаточно цинично. Следственные органы возбудили уголовное дело после обращения родителей одной из потерпевших, которые узнали о ситуации, проверив мобильный телефон ребенка.

«Учитывая, что расследование указанных преступлений предполагает особую сложность ввиду их неочевидности, следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями УМВД России по Вологодской области была проведена скрупулезная работа по сопоставлению и анализу компьютерных данных, вычислению с их помощью персональной информации фигуранта. В ходе обыска, проведенного следователями следственного отдела по г. Вологда, криминалистами СУ СК России по Вологодской области в его жилище (в г. Хабаровске) удалось обнаружить и изъять различные электронные устройства. В дальнейшем во взаимодействии с экспертами Дальневосточного филиала СЭЦ СК России, благодаря использованию современных методик и технических возможностей, специальных аппаратных комплексов, удаленные данные с его  различных носителей были восстановлены. В результате тщательно проведенного осмотра была обнаружена значимая для следствия информация,  приобщенная к материалам уголовного дела».

На основании уличающих злоумышленника данных хабаровчанин был задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и по ходатайству следствия заключен под стражу судом. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение.

 

Тэги: малолетние, разврат

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