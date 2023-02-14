Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Вологодской области выросла в два раза

14.02.2023 [Общество]

Об эпидемиологической ситуации в Вологодской области во время оперативного совещания рассказал начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников. По его словам, после стойкого снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией на протяжении трех месяцев произошёл рост показателя и переход от низкой к средней активности эпидпроцесса. Ситуация с распространением гриппа и ОРВИ тоже нестабильная.

«Так, за минувшую неделю медики выявили 616 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 94 среди детей, что выше уровня предыдущей недели в два раза. В больницы доставили 81-го пациента, что также превышает уровень предыдущей недели в два раза. Находятся на госпитализации 105 человек, в том числе четыре в тяжелом состоянии. Всего, по состоянию на 13 февраля, в регионе зарегистрировали 218215 подтверждённых случаев COVID-19. Количество заболевших гриппом и ОРВИ возрастает на протяжении последних двух недель. С 6 по 12 февраля за медицинской помощью обратились более 13 тысяч жителей области. Из числа заразившихся высокий процент детей школьного возраста от 7 до 14 лет», — отметили в департаменте здравоохранения.

В регионе по-прежнему циркулируют вирусы гриппа типа А — 55%, гриппа типа В — 45%. За минувшую неделю выявили 98 случаев заражения гриппом, всего с нарастающим итогом — 1445 случаев.

Алексей Плотников также отметил, система здравоохранения области готова к подъему заболеваемости. Медики составили план перепрофилирования коек для госпитализации пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19. В стационарах сформирован запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.
 

Тэги: коронавирус, корона, эпидемия

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