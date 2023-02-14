Сотрудники Росреестра проконсультируют вологжан по вопросам недвижимости на площадках МФЦ

14.02.2023 [Общество]

В рамках празднования 15-летия Росреестра ведомство проводит 15-тичасовой марафон консультаций на площадках офисов МФЦ по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимого имущества по всей стране.

Получить консультацию экспертов Управления Росреестра по Вологодской области можно будет в следующие дни:

- 14 февраля с 10.00 до 12.00 в МБУ МФЦ Белозерского муниципального округа по адресу: г. Белозерск, пр-т Советский, д. 31;

- 14 февраля с 15.00 до 17.00 в МКУ "Кадуйский МФЦ" по адресу: рп. Кадуй, ул. Курманова, д. 5;

- 15 февраля с 10.00 до 12.00 в МКУ МФЦ Вытегорского муниципального района по адресу: г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68;

- 15 февраля с 15.00 до 17.00 в МБУ МФЦ Никольского муниципального района по адресу: г. Никольск, ул. Ленина, д. 30;

- 16 февраля с 10.00 до 12.00 в МКУ МФЦ Харовского муниципального округа по адресу: г. Харовск, ул. Советская, д. 16;

- 16 февраля с 15.00 до 17.00 в КУ МФЦ Бабушкинского муниципального округа по адресу: с. им. Бабушкина, ул. Садовая, д. 7;

- 17 февраля с 10.00 до 12.00 в БУ МФЦ Грязовецкого муниципального района по адресу: г. Грязовец, ул. Беляева, д. 15;

- 17 февраля с 15.00 до 16.00 в МКУ СМО "МФЦ", по адресу: г. Сокол, ул. Советская, д. 5.

Консультирование будет проводиться без предварительной записи.

Тэги: Росреестр, недвижимость

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка
Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп всего 800 тысяч рублей
Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
В Кадуйском районе продают берег реки, который предназначен для общего пользования
В зоне СВО под Артемовском погиб житель Белозерского района
В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты

Похожие новости

Жители Вологодской области на фоне кризиса закупились недвижимостью

Управление Росреестра по Вологодской области отметило рост количества учетно-регистрационных действий на недвижимость в Вологодской области в марте 2022 года

1457
0

В Вологодской области 4 арбитражных управляющих дисквалифицировано за нарушения законодательства о банкротстве

Чаще всего арбитражные управляющие не исполняют порядок осуществления процедуры банкротства и нарушают процедуры проведения торгов

1223
0

Узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости вологжане могут на сайте Росреестра

В этом году в регионе проводится переоценка объектов капитального строительства, а также земель населенных пунктов

8949
1

8,7 млн рублей штрафов выписали вологжанам за нарушения земельного законодательства в 2017 году

Больше половины нарушений уже устранены

3011
3

В Вологде снесли незаконно построенное летнее кафе гостиницы «Англитер»

Фирма самовольно заняла часть тротуара, не имея на это права 

8485
2

Вологодский Росреестр с начала года оштрафовал жителей области на 1,8 млн рублей

С января по апрель ведомство выявило 387 различных нарушений земельного законодательства

2647
0

Вологжанам, которым вовремя не выдали справки из кадастровой палаты, помогут вернуть потраченные деньги

Об этом заявила депутат регионального законодательного собрания Лариса Кожевина

3016
0

Десятки вологжан могут остаться без поддержки по ипотеке из-за Росреестра

Десятки вологжан, подавших заявки на выписку о недвижимости  из регионального Росреестра в конце января, не смогли получить их вовремя. Между тем, многим из них эти документы необходимы срочно - для участия  в программе реструктуризации ипотеки с помощью государства

10953
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Следователи нашли жителя Хабаровска, который через Интернет развращал малолетних вологжанок
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Вологодской области выросла в два раза
Сотрудники Росреестра проконсультируют вологжан по вопросам недвижимости на площадках МФЦ
Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России нашли в Подмосковье
Илья Марсов завоевал три медали на 1 этапе Кубка России по пулевой стрельбе
В Вологде начали принимать заявки на V городской открытый театральный фестиваль «Актер и слово»
Педагог вологодского центра помощи детям уволен за психологическое давление на воспитанника
 
13.02.2023 [Общество]

Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

1402
0
13.02.2023 [БлогоVO]

Последние новости из дома на Кирова, 33

349
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

844
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика