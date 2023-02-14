Сотрудники Росреестра проконсультируют вологжан по вопросам недвижимости на площадках МФЦ

В рамках празднования 15-летия Росреестра ведомство проводит 15-тичасовой марафон консультаций на площадках офисов МФЦ по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимого имущества по всей стране.

Получить консультацию экспертов Управления Росреестра по Вологодской области можно будет в следующие дни:

- 14 февраля с 10.00 до 12.00 в МБУ МФЦ Белозерского муниципального округа по адресу: г. Белозерск, пр-т Советский, д. 31;

- 14 февраля с 15.00 до 17.00 в МКУ "Кадуйский МФЦ" по адресу: рп. Кадуй, ул. Курманова, д. 5;

- 15 февраля с 10.00 до 12.00 в МКУ МФЦ Вытегорского муниципального района по адресу: г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68;

- 15 февраля с 15.00 до 17.00 в МБУ МФЦ Никольского муниципального района по адресу: г. Никольск, ул. Ленина, д. 30;

- 16 февраля с 10.00 до 12.00 в МКУ МФЦ Харовского муниципального округа по адресу: г. Харовск, ул. Советская, д. 16;

- 16 февраля с 15.00 до 17.00 в КУ МФЦ Бабушкинского муниципального округа по адресу: с. им. Бабушкина, ул. Садовая, д. 7;

- 17 февраля с 10.00 до 12.00 в БУ МФЦ Грязовецкого муниципального района по адресу: г. Грязовец, ул. Беляева, д. 15;

- 17 февраля с 15.00 до 16.00 в МКУ СМО "МФЦ", по адресу: г. Сокол, ул. Советская, д. 5.

Консультирование будет проводиться без предварительной записи.