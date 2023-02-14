Илья Марсов завоевал три медали на 1 этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в Ижевске с 6 по 15 февраля.



В соревнованиях принимают участие 425 спортсменов из 43 регионов России и Республики Беларусь.



Вологодский спортсмен Илья Марсов (подопечный тренера В. Милостной) завоевал 1 «серебряную» и 2 «бронзовых» медалей. Вологжанин занял второе место в упражнение «малокалиберная винтовка, 50 м, три положения, мужчины», уступив в финале стрелку из Алтайского края, Сергею Каменскому, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр 2020 в Токио. И дважды был третьим в упражнении «малокалиберная винтовка, 50 м, мужчины» и ВП — 60 (винтовка малокалиберная, 60 выстрелов лёжа, 50 м).