Педагог вологодского центра помощи детям уволен за психологическое давление на воспитанника

Педагог вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Флагман» уволен. Ранее в сетях появилось видео, где мужчина в недопустимой форме общается с мальчиком.

Сотрудник центра, проявив пассивную агрессию довел ребенка до истерики. Учреждение проверяет прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетний и защите их прав, а также департамент соцзащиты. Мальчику оказана психологическая поддержка. Специалисты отмечают, что он ведет себя обычно для своего возраста.

На жестокое обращение с ребенком обратили внимание коллеги мужчины. Мужчина заснял сам на видео то, как общается с ребенком, и показал другим сотрудникам. На видео слышно, что педагог общается издевательским тоном, доводит мальчика до истерики. Не всем коллегам такие воспитательные меры пришлись по вкусу и видео попало в социальные сети.