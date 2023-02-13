Показы фильмов Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» пройдут в Вологде с 15 февраля по 31 марта

Показы фильмов Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» пройдут в вологодском кинозале «1000&1 фильм» с 15 февраля по 31 марта.

Попасть на показы можно в составе организованной группы по предварительным заявкам.

– В кинопрограмме полнометражные и короткометражные игровые фильмы, документальные короткометражки. Игровое кино, в основном, представлено драмами и мелодрамами. Режиссеры кинолент обращаются к повседневным проблемам людей, которые живут в тяжелых климатических условиях и в экономически депрессивной среде. Авторы не предлагают готовых решений, ставя своих героев перед постоянным выбором: блага цивилизации или корни народа, сила веры или попустительство собственным слабостям. На многие жизненные вопросы создатели кинолент предлагают дать ответ самим зрителям: можно ли быть счастливым на краю земли, как преодолеть пропасть непонимания между поколениями, нужно ли жертвовать личными амбициями ради семейного счастья, как жить дальше, если живешь не своей жизнью, – говорится в анонсе.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» – это профессиональный смотр-конкурс кинематографических работ со всего мира.

Кинофестиваль поддерживается Министерством культуры России, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также международным профессиональным сообществом кинематографистов.

Программа показов Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»:

Белый ангел тундры. Россия, 2022, х/ф, драма, 70 мин., 12+. Режиссер Александр Лукин

1937 год. По всему Советскому Союза началась волна репрессий. Репрессия коснулась и семьи потомственных врачей, людей, казалось бы совершенно мирной профессии. Дед, отец, сын Облезовы по ложному обвинению были репрессированы. И мать, боясь, что дочь постигнет та же участь, провожает Лидию на неведомый Север.

Плакать нельзя. Россия, 2022, х/ф, драма, 125 мин., 16+. режиссер Наталья Назарова

Русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребёнка она оказывается в тупике: по законам «новой» ювенальной юстиции, её сын является собственностью государства.

Оторванные. Россия, 2022, документальный, 64 мин., 12+. Режиссер Владимир Кривов

«Оторванные» — это, с одной стороны, монолог одного чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней. Этот фильм – возможная проекция нашего будущего. Потому что многие из нас, выбирая блага цивилизации, рискуют потерять себя. Как выбраться из «пурги»? Кажется, чукчи знают ответ…

Огонь. Россия, 2022, документальный, 85 мин., 12+. Режиссер Анна Яновская.

Республика Саха (Якутия) — волшебная территория, край земли , Эльдорадо - куда наш герой везет Благодатный огонь из Иерусалима. Здесь много замечательных людей, которые живут необычной, интересной жизнью. В лесу, в крохотных деревушках…в Тайге. Жизнь их отличается от нашей . Образ мыслей, ценности , картина мира... всё другое. Здесь удивительное сочетание - Православия и язычества , описанное, ещё Святителем Иннокентием Вельяминовым, великим миссионером, одним из исторических персонажей фильма. В этом сочетании есть самоценность Якутии . Это невероятно увлекает и даёт энергию . Энергию созидания… История путешествия «Благодатного Огня» от Храма Гроба Господня в Иерусалиме, до маленьких деревянных храмов в далеких северных якутских деревнях. Везёт Огонь Сергей, через всю страну, в Храмы, которые сам построил.…

Жили двенадцать разбойников. Россия, 2021, документальный, 60 мин., 12+. Режиссер Светлана Стасенк.

Гена Чудневич родился в тюрьме. Туда же и вернулся подростком-детдомовцем. И была бы у парня типичная для детдомовца судьба: «Украл, выпил, в тюрьму…», но в колонии он вдруг начал строить церковь. И случилось чудо: парень, не имеющий даже аттестата, построил огромный деревянный храм по канонам древнерусской архитектуры! С тех пор иеромонах Геронтий построил два деревянных монастыря редкой красоты и с десяток храмов. А главное – он привёл к Богу множество бывших бомжей и зэков и в корне изменил их жизнь. Но сам он так и не стал «своим» в церковных кругах.

Остров Буромского. Согревшие Антарктиду. Россия, 2020, документальный, 80 мин., 12+. Режиссер Ольга Стефанова.

В Южном океане есть маленький остров. О нём никто не знает, кроме полярников, которые зимуют в Антарктиде, и их родных. На острове, прямо на скалах, стоят саркофаги. Здесь покоятся люди, о которых не пишут в учебниках географии, но без которых было бы невозможно освоение этой земли. С момента первого захоронения прошло уже больше 60 лет. За это время на кладбище никогда не было капитального ремонта. Команда из 8 человек отправилась в Антарктиду, чтобы впервые сделать это.

Джулур: мас-рестлинг. Россия, 2021, х/ф, драма,128 мин., 12+. Режиссер Валентин Макаров

Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее. Сестренку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы. Кюннэй отправляют в детский дом, а их жилье отбирают коллекторы из-за долгов. В поисках Кюннэй и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу в Республике. У Джулура появляется цель, и теперь, чтобы семья снова была вместе, ему придется пройти через колоссальные испытания на пути к победе!

Гильза. Россия, 2021, короткометражный игровой, мелодрама, 24 мин., 12+. Режиссер Динара Абдрашитова.

История про двух друзей - лучших игроков деревенской хоккейной команды, получивших один шанс на двоих.

Санки. Россия, 2021, короткометражный игровой, мелодрама, 16 мин., 6+. Режиссер Сухроб Кадиров.

Сюжет основан на одноименном мотиве рассказа Франсуа Моро. Фильм о детях из бедной семьи, живущей в горной деревне, и о том добре, которое они делают. Братья Закир и Ботир с трудом покупают сани и решают покататься на холме. Они слышат стон в доме. Старик лежал на морозе. Дети пытаются помочь старику. Они сжигают сани, на которых никогда не катались и возвращают старика к жизни. Дети возвращаются домой, довольные тем, что они сделали.

Невесомость. Россия, 2021,короткометражный игровой, мелодрама, 24 мин., 6+. Режиссер Иван Соснин

Саша – обычный мальчик, чья жизнь не сильно отличается от будней среднестатистического школьника. Родители Саши в разводе, поэтому свои личные амбиции они ставят выше интересов сына. От недостатка внимания Саша начинает замыкаться в себе. Все меняется, когда после уроков Саша знакомится с новым другом – странным уборщиком в комбинезоне пилота.

Уличный поэт. Казахстан, 2021, короткометражный игровой, мелодрама, 29 мин., 12+. Режиссер Самгар Рахим

В фильме рассказывается о противоречии между традиционным отцом-поэтом и сыном-рэпером, которое превращается в историю дружбы.

Выход. Россия, Великобритания, 2022, короткометражный документальный, 25 мин., 16+. Режиссеры Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева.

На отдаленном побережье российской Арктики, одинокий человек проводит месяцы в старой хижине у Чукотского моря в ожидании встречи с таинственными существами.

Дети войны. Россия, 2021, документальный, анимация, 37 мин., 12+. Режиссер Сардаана Барабанова.

Фильм рассказывает истории якутских детей времен Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов. Герои фильма – жители Таттинского района Якутии, которым во время войны было от 6 до 14 лет. Через художественные рисунки и анимацию воссоздана их жизнь в глубоком тылу за тысячи километров от линии фронта. В маленьких якутских деревнях эти дети пережили войну, страдали от голода, холода, работали наравне со взрослыми и видели смерть близких.

На земле. Россия, 2022, короткометражный документальный, 14 мин., 12+. Режиссер Валентина Князькова.

Главная героиня Ирина была успешным юристом в Москве, но в один момент поняла, что живет не своей жизнью. До этого момента героиня много путешествовала по разным странам и присматривала места, где бы ей хотелось жить. Но ничего ее так не зацепило, как леса России. У Ирины родилась идея уехать из города и пожить в лесу. В интернете она познакомилась с будущим мужем, который показал ей деревню Чухраи в Брянской области, где сейчас осталось 5 жителей. Они вместе поняли, что хотят жить там.

Не Иван, или Как приручить Богатыря. Россия, 2021, короткометражный игровой, 24 мин., 12+. Режиссер Денис Шаблий

Марийский подросток с необычным именем Йыван, чтобы избавиться от насмешек в новой городской школе, по совету бабушки обращается за помощью к национальному богатырю Онару. Однако помощь приходит оттуда, откуда Йыван совсем не ожидает. Первый в истории игровой фильм про марийского богатыря в исполнении голливудского актера и чемпиона мира по смешанным боевым искусствам UFC Олега Тактарова.

Показы пройдут в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу Вологда, Гагарина, 6-а.

Предварительные заявки принимаются по телефонам в Вологде: 52-06-66, 52-06-81 или по электронной почте: [email protected]

Возрастные ограничения: (12+).

Вход свободный.