Житель дачного поселка под Вологдой воровал технику из домов соседей

13.02.2023 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли серию краж из дачных домов в СНТ «Берёзка-2» и «Доронино».

Пострадавшие заявили о пропажах инструментов и бытовой техники. Общая сумма ущерба составила больше 25 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый 53-летний мужчина, проживающий на одной из заброшенных дач поблизости.

«В ходе обыска жилища мужчины, полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Телевизоры, бензотриммеры, обогреватели и ТВ-приставки были свалены в кучу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу. Полицейские устанавливают других пострадавших от его действий.

Тэги: дачные воры, кражи, техника, уголовные дела
Фото пресс-службы областного УМВД

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