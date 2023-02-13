Суд обязал ООО «Верховажская теплосеть» улучшить качество подаваемой жителям района холодной воды

В Верховажском районе суд рассмотрел иск Роспотребнадзора к ООО «Верховажская теплосеть» об обеспечении качества холодной питьевой воды, подаваемой жителям района.

Ведомство подало иск после обращения жителя посёлка Каменка, который пожаловался на неудовлетворительное качество воды. Исследование показало, что холодная вода действительно не соответствует гигиеническим нормам, а именно превышает нормативы по показателям: «мутность», «жёсткость» и «сухой остаток», сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд обязал ответчика в течение месяца улучшить качество холодной воды, подаваемой жителям посёлка Каменка.