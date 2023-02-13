Лекция о газете 19-го века «Вологодские губернские ведомости» пройдет в Вологде 18 февраля

Лекция о газете «Вологодские губернские ведомости» пройдет в вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 18 февраля.

Мероприятие состоится в рамках просветительского проекта «Рассказы о редких книгах» – это будет цикл лекций, посвященных истории книжной культуры России и Вологодского края.

Прочтет лекцию Ирина Исаковская, сотрудник сектора редких книг областной билиотеки.

«Вологодские губернские ведомости» - это периодическое издание, издававшееся с 1838 по 1917 годы.

– Когда вышел первый номер первого вологодского периодического издания? Какие материалы можно было найти на его страницах? Какие авторы печатали свои статьи в неофициальной части ведомостей? Какую роль газета сыграла в развитии исторического краеведения? Кем был первый редактор газеты Владимир Соколовский и почему «Вологодские губернские ведомости» считались одной из лучших губернских газет, выходивших в то время? Об этом и многом другом вы узнаете из лекции, – говорится в анонсе мероприятия.