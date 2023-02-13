В Сокольском районе 86-летний водитель погиб в аварии, выехав на встречку

13.02.2023 [Происшествия]

В Сокольском районе один человек погиб и один пострадал при столкновении автомобилей «Рено Дастер» и «Чери Тигго».

Инцидент произошёл на 38 километре автодороги Сокол-Харовск 13 февраля около 10:22. По предварительным данным, 86-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшей навстречу машиной под управлением 39-летнего мужчины.

Пенсионер погиб на месте, а второго водителя госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, пенсионер, гибель человека, пострадавший
Фото пресс-службы областного УМВД

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