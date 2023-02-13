Череповчанин через суд взыскал с управляющей компании деньги за падение льда на его машину

В Череповце суд рассмотрел иск местного жителя к управляющей компании о взыскании компенсации ущерба за падение снега и льда с крыши дома на его автомобиль «Хендай Соната».

Установлено, что инцидент произошёл на улице Краснодонцев в феврале 2022 года. В результате было повреждено лобовое стекло, разбита правая фара, а на капоте, крыле и крыше образовались вмятины. Вина управляющей компании была установлена полицейскими, а сумма ущерба, согласно экспертной оценке, составила 211 501 рубль.

В суде же выяснилось, что в момент инцидента машина была припаркована вплотную к стене дома на тротуаре. Водитель поставил её туда, заехав через бордюр.

«Согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. Таким образом, парковку автомашины с заездом на тротуар через бордюр, где остановка транспортного средства запрещена, суд расценил как грубую неосторожность, способствующую возникновению вреда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с управляющей компании лишь половину требуемого истцом: 102 322 рубля возмещения ущерба, расходы на проведение оценки в размере 3 250 рублей, расходы на юридические услуги в размере 1 500 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 623 рубля 22 копейки.