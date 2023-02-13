Череповчанин через суд взыскал с управляющей компании деньги за падение льда на его машину

13.02.2023 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск местного жителя к управляющей компании о взыскании компенсации ущерба за падение снега и льда с крыши дома на его автомобиль «Хендай Соната».

Установлено, что инцидент произошёл на улице Краснодонцев в феврале 2022 года. В результате было повреждено лобовое стекло, разбита правая фара, а на капоте, крыле и крыше образовались вмятины. Вина управляющей компании была установлена полицейскими, а сумма ущерба, согласно экспертной оценке, составила 211 501 рубль.

В суде же выяснилось, что в момент инцидента машина была припаркована вплотную к стене дома на тротуаре. Водитель поставил её туда, заехав через бордюр.

«Согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. Таким образом, парковку автомашины с заездом на тротуар через бордюр, где остановка транспортного средства запрещена, суд расценил как грубую неосторожность, способствующую возникновению вреда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с управляющей компании лишь половину требуемого истцом: 102 322 рубля возмещения ущерба, расходы на проведение оценки в размере 3 250 рублей, расходы на юридические услуги в размере 1 500 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 623 рубля 22 копейки.

Тэги: падение снега, повреждение имущества, машина, суд, иск, нарушение, взыскание

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка
Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина
В Кадуйском районе продают берег реки, который предназначен для общего пользования
На месте взрыва здания в Вологде найдено тело погибшего мужчины
В зоне СВО под Артемовском погиб житель Белозерского района
В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост
В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры
Служивший в ЧВК «Вагнер» уроженец Тотьмы погиб под Артемовском
На двух трассах в Вологодской области поставят светофоры
Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты

Похожие новости

В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома

По его вине двое 13-летних подростков получили травмы

1173
0

В Грязовецком районе двое 13-летних подростков пострадали от падения наледи с крыши дома

Инцидент произошёл в посёлке Вохтога 24 марта. Один получил перелом ключицы, второй — ушиб ноги.

1162
0

Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком в Череповце

По счастливой случайности ребенок не пострадал

2928
0

Девушка, на которую упал лёд с крыши дома в Череповце, лежит в реанимации

В отношении управляющей компании, отвечающей за очистку крыши, возбуждено уголовное дело

2171
0

Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди

4418
0

В Череповце на 70-летнюю пенсионерку с крыши торгового центра упал лёд

Скорая диагностировала у неё лёгкий ушиб, госпитализация не потребовалась

2206
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Показы фильмов Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» пройдут в Вологде с 15 февраля по 31 марта
Житель дачного поселка под Вологдой воровал технику из домов соседей
Суд обязал ООО «Верховажская теплосеть» улучшить качество подаваемой жителям района холодной воды
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
Лекция о газете 19-го века «Вологодские губернские ведомости» пройдет в Вологде 18 февраля
В Сокольском районе 86-летний водитель погиб в аварии, выехав на встречку
Череповчанин через суд взыскал с управляющей компании деньги за падение льда на его машину
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

7305
0
12.02.2023 [БлогоVO]

В связи с появившейся в соцсетях дракой девочек из Великого Устюга выехала в образовательную организацию

508
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

783
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика