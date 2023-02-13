В квартиры, переданные Минобороны в муниципальную собственность, въехали вологжане из аварийного жилья

21 квартиру на Старом шоссе Вологда получила в муниципальную собственность от Министерства обороны РФ при поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и сенатора Юрия Воробьева. В настоящий момент все квартиры распределены между семьями, которые ранее проживали в ветхих и аварийных домах, но не были включены в действующую программу переселения. Большая часть семей уже въехали в новое жилье. Вологжан поздравил с новосельем мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В прошлом году благодаря Губернатору Олегу Кувшинникову и сенатору Юрию Воробьеву в муниципальную собственность Вологды был передан невостребованный жилой фонд. Передача квартир стала возможна после завершения мероприятий по переселению из закрытых военных городков. Таким образом, у нас появилась возможность обеспечить 28 семей комфортным современным жильем. Общая площадь - 1700 квадратных метров, по оценочной стоимости это более 110 млн рублей. Колоссальный объем безвозмездной передачи, такого в истории Вологды не было никогда», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Семья Косыриных переехала в новое жилье из дома в Грузовом тупике, который был признан аварийным в 2006 году. В очереди на жилье Косырины стояли с 2016 года. За это время им было предложено несколько квартир, но лучшим вариантом оказалась трехкомнатная благоустроенная квартира площадью более 80 м2 по адресу Старое шоссе, д. 22а.

«Когда нам предложили эту квартиру, мы зашли и очень обрадовались. Немножко, конечно, пришлось постараться, сделали косметический ремонт. Но в принципе можно было сразу заехать и жить, ничего не делая. Квартира большая, светлая. Теперь у каждого своя отдельная комната: у детей Архипа и Артема, у нас с мужем, у бабушки. Рядом школа №9 и детский сад №22», – рассказала вологжанка Ольга Косырина.

Напомним, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году был сдан дом на ул. Архангельской. Более 200 семей получили ключи от новых квартир с отделкой. А всего, начиная с 2019 года, в комфортное жилье переехали около 380 семей Вологды. Работа продолжается. На сегодняшний день в Вологде признаны аварийными более 300 домов.

«Все еще очень много вологжан ждут своей очереди на переезд из аварийного жилья. Но бюджет города ограничен, поэтому двигаемся поэтапно и поступательно. По федеральной программе строим жилье для переселенцев, приобретаем для них квартиры или выкупаем аварийные квадратные метры, чтобы на полученные средства вологжане могли приобрести жилье сами. Наша задача – сделать так, чтобы эта очередь двигалась как можно быстрее», - добавил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также при поддержке федерации и области продолжается вручение жилищных сертификатов, которые получили в 2022 году 10 семей, в том числе многодетных. Многодетные семьи могут на выбор получить земельный сертификат или бесплатный земельный участок.

С начала действия этой программы предоставлены 871 земельный участок и 1235 денежных выплат.

