В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку

13.02.2023 [Общество]

В Вологде неизвестные бросили собаку по кличке Ярон.

Собака привязана к столбу, неравнодушные жители сейчас ищут ей новых хозяев.

У брошенной собаки с собой пакет документов и записка от тех, кто ее бросил. В ней говорится, что собаку зовут Ярон. Что ее пришлось бросить в связи с переездом, на животное есть все документы, сделана прививка от бешенства. Также сказано, что Ярон добр к людям, но не любит мелких собак и кошек. 

Активисты, которые нашли собаку, говорят о том, что через пару часов им придется отвязать и отпустить кобеля. Информация по телефону: 89095976913

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