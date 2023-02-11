Выставка техники и концерт ждут вологжан в День защитника Отечества

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в Вологде 23 февраля на площади Революции. Он начнется в 12 часов и объединит выставку специализированной техники, спортивные и интерактивные площадки и концертную программу, в которой примут участие лучшие коллективы Вологды.

«День защитника Отечества стал всенародным праздником, когда чествуют сильных духом людей, настоящих мужчин, защитников Родины. Это день воинской славы, праздник отваги, мужества и патриотизма, напоминание о великих подвигах отцов и дедов», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

На выставке, которая начнет работать в 11 часов, будет представлена техника УМВД, военной автомобильной инспекции, Росгвардии, ДОСААФ, пожарно-спасательная техника МЧС России. В 12.00 начнется творческая программа коллективов города, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также с 12.00 будут организованы спортивные и интерактивные площадки для детей и взрослых, полевая кухня, показательные выступления отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Вологодской области. Впервые будет представлена интерактивная площадка «Четвероногие защитники Отечества». Студенты Вологодского колледжа права и технологии, обучающихся по специальности «Кинология», продемонстрируют различные породы собак и их навыки. В частности, покажут специальный курс дрессировки животных: поиск по запаху различных веществ и определенных предметов, задержание и конвоирование условного преступника и так далее.