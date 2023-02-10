Вологодские синоптики обещают нестабильную погоду

Вологодскую область в конце этой недели с запада на восток пересек атмосферный фронт. Из-за повышенного атмосферного давления значительных осадков не наблюдалось, однако он способствовал порывистому ветру.

В ночь на субботу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, умеренный снег с метелью, ночная температура составит до — 8 градусов, сохранится порывистый ветер. Днем в субботу интенсивность осадков снизится, ветер постепенно начнет стихать, а температурный фон останется отрицательным — до -6 градусов.

В ночь на воскресенье немного похолодает, температура воздуха опустится до -11 градусов. Частный циклон своим центром будет смещаться южнее Вологодской области, поэтому в воскресенье осадки пройдут местами, преимущественно по южной половине территории. В дневные часы температуры останутся на уровне -6 градусов. В целом в выходные дни среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса.

В начале следующей недели в регионе вновь прогнозируется теплая и неустойчивая погода. В западных и центральных районах температура воздуха повысится до +1 градуса. При прохождении атмосферного фронта ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, не исключены гололедные явления.

Значительного похолодания в обозримом будущем пока не прогнозируется, сообщает вологодский Гидрометцентр.