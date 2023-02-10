Банк «Открытие»: трети жителей Северо-Запада пришлось увеличить расходы на лекарства





Значительная часть жителей Северо-Запада стала тратить гораздо больше денег на лекарства, тщательнее следить за своим здоровьем и заниматься физкультурой и спортом под влиянием пандемии COVID-19. Впрочем, 80% из них по-прежнему тратят на свое здоровье не более 10 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты масштабного исследования*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Как показал опрос, 37% жителей Северо-Запада стали больше следить за своим здоровьем после пандемии. Еще 26% ответили, что, как и прежде, продолжают активно заниматься своим здоровьем. И лишь 23% ответили, что по-прежнему не отслеживают состояние своего здоровья.

22% жителей СЗФО в результате пандемии стали лучше относиться к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и больше заниматься физкультурой и спортом. Это несколько худший результат, чем в целом по стране – аналогичный ответ дали 28% россиян, однако лучший, чем в Сибири (19%) и на Дальнем Востоке (18%).

67% респондентов не изменили отношения к ЗОЖ и занятиям физкультурой: из них 38% делали это до ковида и продолжают сейчас, а 21% как не вели, так и не ведут здоровый образ жизни. Затруднились с ответом лишь 11% опрошенных.

Ровно у трети жителей СЗФО увеличились расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии (у 26% скорее увеличились, у 7% определенно увеличились). 57% заявили, что тратят на лекарства примерно столько же, сколько на пике пандемии. И лишь у 4% расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии снизились (у 3% скорее, у 1% определенно).

Расходы на вызов и посещение врачей за последний год выросли у 19% опрошенных (у 15% скорее, у 4% определенно). Только 5% ответили, что эта расходы по этой статье скорее снизились. При этом у 70% жителей федерального округа траты на врачей не изменились.

«Рост расходов россиян на медицину закономерен и связан с повышением цен на медицинские услуги, в среднем повышение составило порядка 12-15% - это уровень медицинской инфляции, при этом в стоматологии рост достигал 40% и более, - комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах». - Снижение уровня медицинской инфляции в 2023 году не ожидается. Будет ли рост сильным или умеренным, очень зависит от того, насколько быстро и полно клиники смогут перейти на российские расходные материалы и препараты».

29% жителей Северо-Запада тратят на свое здоровье меньше 1000 рублей в месяц. У 39% ежемесячный бюджет на здоровье составляет 1-5 тысяч рублей, 13% тратят 5-10 тысяч рублей. 2% отметили, что их расходы на здоровье превышают 20 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 1–6 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.