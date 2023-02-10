Пешеходная экскурсия в зимнее прошлое города Вологды пройдет 11 февраля.
– «Морозные флаги», «круговые катания», «интригования», «обыкновенные субботники», «лоттошные комнаты», «туманные картины» – все эти выражения из будней и праздников старопрежней Вологды, – говорит экскурсовод Катя Хоботова. – Что все это значит? Как все это работало? Чем забавлялись вологжане на рубеже 19-20 веков? Об этом вы узнаете в пешеходном документальном путешествии в зимнее прошлое Вологды в ближайшую субботу.
Начало экскурсии 11 февраля в 14:00. Продолжительность 1,5 часа. Предварительная запись и подробности в личных сообщениях у Кати Хоботовой.
Возрастные ограничения: (16+).