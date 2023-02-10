Пешеходная экскурсия в зимнее прошлое города Вологды пройдет 11 февраля

10.02.2023 [Культура]

Пешеходная экскурсия в зимнее прошлое города Вологды пройдет 11 февраля.

– «Морозные флаги», «круговые катания», «интригования», «обыкновенные субботники», «лоттошные комнаты», «туманные картины» – все эти выражения из будней и праздников старопрежней Вологды, – говорит экскурсовод Катя Хоботова. – Что все это значит? Как все это работало? Чем забавлялись вологжане на рубеже 19-20 веков? Об этом вы узнаете в пешеходном документальном путешествии в зимнее прошлое Вологды в ближайшую субботу.

Начало экскурсии 11 февраля в 14:00. Продолжительность 1,5 часа. Предварительная запись и подробности в личных сообщениях у Кати Хоботовой.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: экскурсия, история

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