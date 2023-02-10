15 вологодских спортсменов номинированы на ежегодную физкультурную стипендию

15 вологодских спортсменов будут получать городскую стипендию в 10 000 рублей за лучшие результаты в области физкультуры, показанные за предыдущие три года.

«В течение одиннадцати лет администрация города поддерживает спортсменов, поощряя их успехи и достижения, стипендией. Это и стипендии, и все то, что мы делаем в городе для наших спортсменов - ФОКОТы, современные стадионы у школ, современные спортивные комплексы. Все это помогает нашим спортсменам готовиться к соревнованиям и достойно представлять Вологду на всероссийских и международных чемпионатах», - прокомментировал заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Николай Колыгин.

Городские стипендии назначаются лучшим спортсменам в возрасте от 14 лет, выступающим за спортивные сборные Вологды. Их выбирает конкурсная комиссия по итогам выступлений на соревнованиях за предыдущие три года. На стипендии могут претендовать участники Олимпийских игр; победители, призеры или финалисты чемпионатов и Кубков мира, Европы, России; победители или призеры молодежных, юниорских и юношеских первенств мира, Европы и России; члены сборных команд России; победители и призеры межрегиональных первенств, - сообщает пресс-служба городской администрации.