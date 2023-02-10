Вологжанина будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади в Москве

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложных сообщениях о терактах.

«По версии следствия в августе 2022 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения 47-летний мужчина из хулиганских побуждений позвонил по номеру „112“ и сообщил оператору заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на Красной площади в г. Москве», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Несколько дней спустя он также из хулиганских побуждений заявил о якобы готовящемся теракте на территории Вологды, а также о минировании здания городского УМВД. По всем фактам были проведены мероприятия по поиску взрывных устройств, но ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.