Лекция «Шлиссельбург: история политической тюрьмы» пройдет в Вологде 26 февраля

10.02.2023 [Культура]

Лекция «Шлиссельбург: история политической тюрьмы» пройдет в вологодской библиотеке «Книжный экспресс» 26 февраля.

Прочтет лекцию московский историк Ольга Кононова.

– Основанная в 14-м веке на небольшом острове крепость Орешек первоначально играла военно-оборонительную роль. В начале 17-го века Орешек оказался под властью шведов и принял название Нотебург. Освобожденная Петром I в 1702 году крепость-городок переименовывается в Шлиссельбург и подвергается реконструкции: отныне ей уготована судьба «русской Бастилии», – рассказывают в анонсе организаторы – участники вологодской научно-популяризаторской артели «Научпоп»

За время своего существования, тюремные стены повидали как знатных узников (царевна Мария Алексеевна – сестра Петра Первого, князь Д. Голицын, герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон, малолетний царь Иван Антонович), так и просто неугодных царской власти «крамольников» (раскольник Круглый, издатель и публицист Новиков). В Шлиссельбурге могли оказаться офицеры за нарушение воинского артикула.

19-й век в истории крепости связан с расплатой за революционные мысли и действия. Декабристы, участники польского восстания, анархист Михаил Бакунин, народовольцы. Прекратившая на некоторое время свое существование в эпоху «Великих реформ» тюрьма, вновь распахнула свои «объятия» политическим узникам в начале 1880-х. События 1905 года дали свободу, многим из тех, кто, кто на тот момент содержался в крепости, но окончательно «русская Бастилия» пала лишь в 1917 году.

Как удавалось выживать на острове? И многим ли это удалось? Из чего состоял день узника одной из самых мрачных тюрем? Была ли возможность бежать? По какому принципу формировалась тюремная администрация и охрана? Об этом вы сможете узнать из лекции Ольги Кононовой.

Начало лекции 26 февраля в 16:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Возрастные ограничения: (14+).

Тэги: лекция, история

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