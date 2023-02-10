С предпринимателя из Череповца взыскали 360 тысяч рублей за продажу контрафактного диска с песнями Стаса Михайлова

В Череповце суд рассмотрел иск о взыскании компенсации с местного предпринимателя за нарушение исключительных авторских прав на песни Стаса Михайлова.

«АО „Юнайтед Мьюзик Групп“, будучи правообладателем на музыкальные произведения — фонограммы Стаса Михайлова, выявило факт безлицензионной продажи компакт-диска с песнями данного исполнителя в торговой точке череповецкого предпринимателя, расположенной на колхозном рынке», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Факт продажи диска за 99 рублей общество подтвердило чеком, выданным ответчиком. При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск и постановил взыскать с предпринимателя 360 тысяч рублей — по 10 тысяч рублей за каждую песню.