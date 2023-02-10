Троих заключенных колонии в Устюжне осудили за нападение на сотрудника учреждения

В Устюжне суд вынес приговор троим заключённым колонии, признанным виновными в применении насилия в отношении сотрудника колонии.

Установлено, что инцидент произошёл днём 1 августа 2022 года. Пострадавший оказывал неотложную помощь осуждённому, который пытался совершить суицид.

«В этот момент группа заключенных столпилась перед входной дверью. Трое из них решили воспользоваться моментом и напали на сотрудника, нанеся ему множественные удары кулаками по голове и телу, от чего последний испытал физическую боль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимые признали вину и пояснили, что не сговаривались заранее и действовали независимо друг от друга. Они разозлились из-за того, что им не разрешали пройти по коридору в изолятор.

С учётом обстоятельств и характеристик личностей осуждённых одному из них назначили наказание в виде трёх с половиной лет колонии строгого режима, второму — четыре года колонии строгого режима, а третьему — один год и пять месяцев колонии общего режима. Отмечается также, что на момент вынесения приговора мужчине, осуждённому к отбыванию наказания в колонии общего режима, оставалось сидеть один месяц и один день.