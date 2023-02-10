Восемь презентаций на разные темы прозвучат на Пече-куче в Вологде 12 февраля

10.02.2023 [Культура]

«Печа-куча» возвращается в Вологду после долгого перерыва. Это мероприятие проводится в областной столице с 2013 года. Последний раз Печа-куча состоялась три года назад, в феврале 2020 года. Затем началась пандемия, организаторы провели два онлайн-мероприятия в период самоизоляции и временно приостановили проект.

В ближайшее воскресенье вологжане вновь смогут посетить это необычное арт-движение, пришедшее к нам из Японии. Напомним, «Печа-куча» – это мероприятие, в рамках которого спикеры по очереди выступают с короткими презентациями на самые разные темы. У выступлений очень жесткий формат: ровно 20 слайдов, которые автоматически сменяются через каждые 20 секунд. За 6 минут 40 секунд выступающий должен рассказать свою историю или донести до аудиторию какую-то мысль.

Подобные мероприятия проводятся сейчас более чем в 1000 городов по всему миру. 

На Пече-куче 12 февраля выступят 8 спикеров:

  • Елена Хоботова расскажет о том, как стресс влияет на основные когнитивные навыки: мышление, внимание, воображение, память, и как развивать потенциал своего мозга;
  • Анастасия Анестезия выступит с презентацией о дредах – спутанных локонах волос;
  • Олег Шаров расскажет о Музее вологодских сталкеров: кто такие сталкеры и зачем они нужны;
  • Елена Слободская поведает о работе отрядов, которые занимаются поиском людей;
  • Татьяна Проничева выступает за экологичное отношение к окружающему миру и расскажет о лайфхаках, которые помогут вам спасать мир практически каждый день;
  • Анастасия Косых расскажет об особенностях работы мозга: кто кем управляет? почему в 7 лет нельзя давать теоретические знания? 
  • Яна Симакова объяснит, чем полезно стояние на гвоздях;
  • Елизавета Кириллова считает, что глюкофон – это инструмент счастья и расскажет об этом подробнее.

Начало мероприятия 12 февраля в 17:00 в баре «Поддон» по адресу: Вологда, Костромская, 3/3 (справа от ДКПЗ).

Возрастные ограничения: (16+).

Тэги: печа-куча, выступление

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