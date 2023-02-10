Власти Череповца намерены возобновить междугородные водные маршруты

10.02.2023 [Общество]

Городские власти Череповца заявили о своем намерении возобновить междугородные речные перевозки. По словам мэра города Вадима Германова, сейчас ведутся переговоры с питерским предприятием «Нева Тревел» о привлечении в город теплоходов.

«Это будут не просто прогулки по воде, а регулярные рейсы. Ведь мы с вами отлично помним, как они пользовались спросом несколько десятилетий назад», — пояснил Германов.

Как рассказал градоначальник, коллеги из Санкт-Петербурга готовы делиться своим опытом и рассмотреть предложения о работе питерских теплоходов в городе металлургов.

«Надеемся, что шум речной волны за бортом очень скоро станет вашим спутником при поездках в соседние с Череповцом города», — также уточнил мэр Череповца.

Тэги: транспорт, река Шексна, переговоры

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