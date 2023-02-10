Вологодская область бьет рекорды по производству сливочного масла

10.02.2023 [Общество]

Вологодская область побила рекорд по производству сливочного масла. В 2022 году, по данным правительства области, перерабатывающие предприятия произвели более 11 тысяч тонн продукции. Это максимальное количество масла за последние 30 лет.

Масло на Вологодчине производят 14 предприятий. В ассортименте - как массовые виды «Крестьянское» и «Традиционное», так и реже встречающиеся на продуктовых полках – «Шоколадное» и «Бутербродное». Есть также уникальный продукт – масло «Вологодское».

«Объемы производства «Вологодского масла» занимают ежегодно около 17% от общего объёма выпуска сливочного масла в регионе. Правом на его изготовление владеют исключительно семь вологодских молокоперерабатывающих предприятий. Также одно из условий – оно должно производиться на местном сырье», – рассказал первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев.

Тэги: масло, производство

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