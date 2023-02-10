Череповчане переиграли нижегородское «Торпедо» по буллитам

10.02.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» накануне принимала на своем льду нижегородское «Торпедо». Если первая половина стартового периода прошла при большинстве «сталеваров», То во второй половине нижегородцы смогли переломить игру. При игре в большинстве от конька Николая Тимашова шайба отскочила на клюшку Александра Дарьина, который открыл счёт в матче.

Начало второго периода также оставалось за нижегородцами. Хоккеисты «Торпедо» выиграли вбрасывание, доставили шайбу на пятак, продавить её не смогли, но Максим Федотов дальним броском прошил вратаря череповчан. «Северсталь» постепенно отодвинула игру от своих ворот. Лишь на последних минутах второго периода череповчане смогли отыграть одну шайбу, когда броском от синей линии Макар Хабаров реабилитировался за своё удаление.

В третьем периоде «Северсталь» вышла заряженной. В одном из эпизодов Михаил Тихонов и Игорь Гераськин разыграли отличную комбинацию, и вывели на бросок Александра Суворова. Нападающий сравнял счёт, забросив с разворота. После этого череповчан было не остановить. Чуть позже Михаил Тихонов вывел команду вперёд. Адам Лишка выиграл борьбу и с неудобной руки отдал пас на защитника. Правда, буквально спустя минуту «Торпедо» вернуло интригу в матч:  Александр Дарьин оформил дубль, забросив от синей линии.

В дополнительное время решить исход встречи у команд не получилось. Лишь в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Решающим стал бросок Даниила Вовченко.

«Очень важная победа. Две игры подряд проигрывать дома тяжело. Сегодня был хороший соперник, быстрый. Ребята молодцы. С 0:2 отыграться дорогого стоит, тем более, что в третьем периоде горели. Жалко, что дали сопернику возможность сравнять счёт», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.
Череповчане набирают 64 очка и занимают 7 место в Западной конференции, опережая на 1 бал минское «Динамо» и на 4 очка московский «Спартак», имея при этом одну игру в запасе. Следующий матч «желто-черные» проведут в субботу, 11 февраля против хабаровского «Амура».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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