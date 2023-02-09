Вологжанин Игорь Кузнецов стал серебряным призером Кубка России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.



Соревнования проходят в Саранске с 6 по 11 февраля.



Игорь Кузнецов занял третье место в толкании ядра, соревновательный класс F-46.



Отметим Игорь неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований.