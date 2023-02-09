Вологжанин Игорь Кузнецов стал серебряным призером Кубка России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

09.02.2023 [Спорт]

Вологжанин Игорь Кузнецов стал серебряным призером Кубка России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования проходят в Саранске с 6 по 11 февраля.

Игорь Кузнецов занял третье место в толкании ядра, соревновательный класс F-46.

Отметим Игорь неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований.

Тэги: лёгкая атлетика

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