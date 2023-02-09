В Устюженском районе мужчина угрожал бензопилой сестре и её сожителю

09.02.2023 [Общество]

В Устюженском районе суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в повреждении чужого имущества и угрозе убийством.

Установлено, что инцидент произошёл днём 22 мая 2022 года. В гости к подсудимому приехал его сестра с сожителем. Между ними произошла ссора из-за недвижимости, и обвиняемый взял в руки и завёл бензопилу.

«Сестра испугалась и выбежала из дома, однако брат проследовал за ней. Женщина успела спрятаться в машине марки ВАЗ 2106, принадлежавшей ее сожителю, который в тот момент стоял у соседнего дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый пропилил покрышки авто, а потом открыл дверь машины, направил бензопилу в сторону сестры и высказал в её адрес угрозу убийством.

«Очевидцы просили мужчину успокоиться, но он на них не реагировал. Затем он переключил свое внимание на сожителя сестры, и девушка успела выбежать из машины», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Сумма ущерба от его действий составила 26 320 рублей. Мужчина признал вину, и суд назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Иск о возмещении ущерба со стороны владельца машины суд также удовлетворил.

Тэги: угрозы, повреждение имущества, родственники, суд, приговор

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