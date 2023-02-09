Жительница Череповца написала книгу о своем кругосветном путешествии

Череповчанка Ольга Гронская написала книгу «Если проткнуть глобус» о своем кругосветном путешествии. Вместе со своей знакомой Людмилой Маракулиной она побывали в 24 странах, их путешествие длилось восемь месяцев. Подруги посетили Северную и Южную Америку, Огненную Землю, Новую Зеландию, Австралию.

Презентация издания состоялась 7 февраля.

«Все путешествие — одно большое приключение: частые переезды, поиск жилья, сборы — было много всего, но ничего критичного. Хотя было несколько моментов. В Никарагуа мы попали в ДТП, но обошлось без травм. Было ощущение, что кто-то нас бережет. Родным сказала не сразу, чтобы не волновались. Города Латинской Америки очень криминальные. В Эквадоре у меня увели телефон, а моя коллега Людмила Маракулина уехала не туда и попала в засаду к местным бандитам, — рассказала Ольга Гронская ЧерИнфо. — Я старалась передать в книге, что невозможного почти не бывает. Если люди плюнут на все, возьмут рюкзаки и отправятся путешествовать — книга написана не зря. Я и сама готова к новым приключениям. Чувствую, что нужно снова выйти из зоны комфорта, чтобы расти и двигаться дальше».