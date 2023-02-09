В Соколе начали продаваться первые в России CLT-квартиры

09.02.2023 [Новости компаний]

Сегодня в Соколе Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») официально начинает продажу жилья в первых российских многоэтажных CLT-домах. Это однокомнатные и двухкомнатные квартиры от 48 до 63 кв. м. в двух четырехэтажках ЖК «Соколики» на ул. Строителей, 4.

Стоимость квадратного метра — 70 тыс. руб. Так, однокомнатную квартиру площадью 48 кв. м можно приобрести за 3 млн 360 тыс. руб., а двухкомнатную 63 кв. м — за 4 млн 410 тыс. руб. При этом покупатели могут воспользоваться ипотекой с господдержкой. Консультации по любым вопросам просмотра и покупки квартир ведутся в рабочее время с понедельника по пятницу.Телефон «горячей линии»: +7-921-823-74-16.

Жилой комплекс спроектирован по индивидуальному проекту. Конструкции выше фундамента выполнены из перекрестно склеенных деревянных CLT-панелей. Квартиры продаются в отделке white box. Дополнительное выравнивание стен не требуется, так как дома из CLT отличает идеальная геометрия. Планировка максимально комфортная. Ванные комнаты сданы в отделке плиткой, вся необходимая сантехника установлена. Инженерные коммуникации соответствуют современным нормам. Электрические кабели скрыты, розетки располагаются над плинтусом. Вентиляция — приточно-вытяжная. Окна в квартирах большие, с тёмной ламинацией на рамах. В двухкомнатных квартирах — угловое остекление.

В домах ЖК «Соколики» — светлые просторные подъезды с панорамными окнами. Лестница разделяет этажи на две секции, в каждой из которых общий холл для четырёх квартир. Прилегающая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки, имеется автопарковка и места для отдыха жителей. Вся территория жилого комплекса — закрытая. Отапливаются дома собственной модульной котельной.

«Сегодня мы — пионеры возведения такого прогрессивного жилья. CLT-технология набирает популярность как в жилом, так и в нежилом секторах. В России складывается тренд на экологичные, энергоэффективные, „умные“ дома, вписанные в природный ландшафт. Это очень перспективное направление. Речь идет о качестве жизни. В сочетании дерева и стекла дышится очень легко. Уверена, что в ближайшем будущем деревянные многоэтажные дома будут массово строиться в городах, в том числе и в мегаполисах, включая обе столицы. Сейчас мы уже „выходим“ на стадию реализации подобных проектов в Байкальске и Сарове. Если говорить о комплексном освоении городских территорий, на уровне микрорайонов, то по цене мы сможем постепенно опуститься ниже железобетонных конструкций», — говорит Маргарита Ли, вице-президент Segezha Group.

Более подробно о преимуществах CLT-квартир

Основной строительный материал — панели CLT промышленного качества. CLT (Cross Laminated Timber) — это сухие перекрестно склеенные деревянные плиты с влажностью 12% (+/- 1-2%), высокотехнологичный продукт глубокого передела лесного сырья. Из них выполнены стены, перекрытия, кровля, лестничные пролеты. Промышленное производство этого стройматериала первым в России освоил завод Segezha Group ООО «Сокол СиЭлТи» в г. Сокол Вологодской области. Мощность предприятия — 50 тыс. куб. м. или 200 тыс. кв. м жилья в год.

Многоступенчатый цифровой контроль заготовки и поставок сырья Segezha Group исключает использование в процессе производства нелегальной древесины. Ответственное лесопользование холдинга предусматривает систему мониторинга и предотвращения пожаров на территории лесной аренды, борьбу с «черными лесорубами». Одновременно Группа компаний восстанавливает 100% леса по отношению к объемам лесозаготовок предыдущего года. Так, в 2021 году, в соответствии с государственными проектами освоения лесов, такие работы охватили около 35 тыс. га.

Среди преимуществ CLT — огнестойкость, сейсмостойкость, отсутствие усадки, сопоставимая с бетоном прочность. При том, что здания из CLT могут простоять без капитального ремонта около 50 лет, они в пять раз легче железобетона. Это позволяет использовать при их возведении меньше строительной техники, строить на облегченных или уже существующих фундаментах. На производстве высокоточные станки позволяют вырезать в панелях дверные и оконные проемы, а также любые отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Заводское качество панелей экономит время и материалы на внутренней отделке помещений — в качестве «финишного» покрытия служит сама панель. Собирается здание легко — как конструктор, причем даже в зимний период. В целом, строения из CLT возводятся в четыре раза быстрее, чем традиционные железобетонные конструкции.

CLT отличается и высокой энергоэффективностью. Экономия энергии составляет порядка 25% по сравнению с аналогичными зданиями из других материалов. Жильцы особо отмечают комфорт проживания в CLT-домах: дерево создает благоприятный микроклимат в помещении, регулирует уровень влажности.

В мировой практике из этого материала строят индивидуальные и многоквартирные жилые дома, промышленные и спортивные объекты, офисы, школы, детские сады и медицинские учреждения. Его успешно используют при восстановлении пострадавших от стихийных бедствий регионов, расселении ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в Швейцарии возводят самое впечатляющее деревянное строение из CLT — его высота составит 100 м.

С учетом того, что подавляющее большинство зданий в России строят из железобетона, современное деревянное домостроение обладает в нашей стране ощутимым потенциалом для развития. Благодаря созданию комфортной и безопасной среды для жизни людей, в том числе за счет наращивания темпов строительства, обновления жилого фонда и расселения аварийных домов, деревянное домостроение может помочь с решением задач, обозначенных в российском национальном проекте «Жилье и городская среда». С этой целью на государственном уровне продвигается работа по приведению в соответствие с современными технологиями деревянного домостроения соответствующей нормативно-правовой базы. Концепцию надежного деревянного экологичного жилья активно поддерживает Минстрой России. Так, в июле 2022 г. ведомство совместно с МЧС России утвердило дорожную карту по развитию отечественного деревянного домостроения до 2024 г.

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Тэги: сегежа, дома

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