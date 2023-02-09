В Вологде осудили курьера, который помог мошенникам забрать деньги у пенсионерки

В Вологде суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на мошенничество.

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина через мессенджер «Telegram» вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денег у пожилых жителей Вологды.

«Согласно разработанного плана неустановленные лица намеревались путем случайного подбора абонентских номеров стационарных телефонов жителей города Вологды с использованием SIP-телефонии подыскивать пожилых людей и путем обмана в ходе общения, представляясь родственниками и сотрудниками правоохранительных органов сообщать заведомо ложные сведения о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия в качестве лица, управлявшего автомобилем», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Подсудимому в этой схеме отводилась роль курьера: он должен был приезжать к потерпевшим под видом работника правоохранительных органов и забирать у них деньги якобы для помощи их родственникам.

В том же месяце злоумышленники путём случайного набора номера дозвонились до пожилой вологжанки и, изменив голос и выдавая себя за племянницу потерпевшей, сообщили, что той нужно передать полицейскому, который к ней приедет, 160 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, но когда к ней приехал подсудимый, заподозрила неладное и отдала ему только 12 тысяч рублей.

«После того, как злоумышленник вышел во двор дома, был задержан сотрудниками полиции с похищенными денежными средствами», — также говорится в сообщении пресс-службы городской прокуратуры.

Осуждённому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. С него также взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.