У проекта «Карта жителя Вологды» растет количество банков-партнеров

Соглашение о сотрудничестве накануне было подписано с «Совкомбанком». Это уже второй банковский партнер цифрового проекта «Карта жителя Вологды», разработанного по поручению Мэра города Сергея Воропанова.

«Карта жителя Вологды будет доступна для вологжан весной 2023 года. Проект представляет собой банковскую карту „Мир“, с подключенной к ней программой кешбэка и бонусов от бизнеса, транспортной картой и городской мотивационной платформой, которая даст возможность копить бонусы за участие в городских проектах. В настоящее время идет подбор партнеров и подписание соглашений. С двумя банками соглашение о работе уже подписали. Коллеги откликнулись быстро и с радостью, благодарим за сотрудничество. Ведем работу в этом направлении дальше», — рассказала директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Елена Уханова.

Информационный портал проекта с актуальной информацией обо всех услугах планируется запустить в апреле. Жители смогут самостоятельно выбирать как присоединится к проекту: использовать имеющуюся карту «МИР», либо выпустить новую в любом банке-партнере. Дизайн карты уже определен: банкам, которые будут заниматься выпуском карт, предложено 4 варианта на выбор в двух цветовых исполнениях. Выпуск и обслуживание карты будут для жителей Вологды бесплатными.

При подписании соглашения стороны отметили, что в рамках проекта «Карта жителя Вологды» бонусы лояльности от бизнеса и банка-партнера будут суммироваться. А это значит, что вологжане смогут воспользоваться максимальным количеством скидок и акций.

«Наш банк уже имеет твердую клиентскую базу, обширную базу партнеров, среди которых крупные гипермаркеты, знаменитые точки общественного питания, магазины одежды, обуви, бытовой техники, фитнес-центры и так далее. Все партнеры предлагают пользователям банка хорошую систему скидок, баллов или кешбэк. Вообще „Карта жителя“ — достаточно большой федеральный проект. Наш банк реализует или запускает проект в 30 субъектах страны, и рады зайти с такой программой в новый субъект», — рассказал управляющий «Совкомбанка» по СЗФО Фёдор Клапышев.

Новый цифровой проект «Карта жителя Вологды» вологжанам представил Мэр города Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира, на котором подвел итоги Публичного отчета за 2022 год и ответил на самые актуальные вопросы жителей. Первым банковским партнером проекта стал банк «Вологжанин».