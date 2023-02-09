Жительницу Харовского района приговорили к обязательным работам за кражу дров у соседки

09.02.2023 [Общество]

В Харовском районе суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, признанной виновной в краже дров у соседки.

Инцидент произошёл в населённом пункте Семигородняя. Установлено, что с 25 апреля по 10 июня 2022 года женщина укладывала дрова в мешки и относила к себе домой.

«Общий объем украденных дров составил 10,93 кубических метров на сумму 4 012 рублей 50 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, но не возместила ущерб. Ей назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ и взыскали с неё 4012 рублей 50 копеек возмещения ущерба в пользу потерпевшей.

Тэги: кража, дрова, соседи, уголовное дело, суд, приговор, обязательные работы

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