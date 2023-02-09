15 километров ограждений от диких животных нужно дополнительно установить вдоль трасс в Вологодской области

09.02.2023 [Общество]

Еще 15 километров ограждений от диких животных нужно дополнительно установить вдоль трасс в Вологодской области. Этот вопрос накануне обсудило руководств Облохотдепартамента с представителями Управления автомобильной магистрали Федерального дорожного агентства «Холмогоры».

– Обсудили возможные способы снижения уровня ДТП с участием диких животных на участке автодороги А-114 от п. Шексна до аэропорта г. Череповец. Наиболее действенной мерой, способствующей снижению подобных ДТП, является устройство заграждений вдоль оживленных автомобильных трасс. Для определения расположения новых ограждений были проанализированы места переходов диких животных на данном участке и факты ДТП с лосями за последнее десятилетие, – говорит Олег Кислицын, начальник департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

Сообщается, что в ходе встречи участники обозначили на карте места установок удерживающих ограждений из металлической сетки общей протяженностью 15 км. 

Сейчас на дорогах Вологодской области установлено 140 км таких заграждений.

Тэги: лоси, дикие животные, дороги, лось, ДТП, ограждения

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