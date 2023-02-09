В Вологде опытного игрока в карты подозревают в незаконной организации азартных игр

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по фактам незаконной организации и проведения азартных игр. В преступлении подозревается 38-летний местный житель.

«По данным следствия, на протяжении 2022 года вологжанин 1984 года рождения, являясь опытным игроком, принимавшим участие в официальных карточных турнирах, с целью извлечения материальной выгоды, незаконно организовал и проводил карточные азартные игры в различных вариациях с использованием специализированного игрового оборудования, размещенного в арендуемом им нежилом помещении одного из домов областного центра», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Противозаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Оборудование для проведения азартных игр и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности, изъяли. Расследование продолжается.