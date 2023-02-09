Житель Вологды отправится в колонию за мошенничество с кредитами и ложный донос

В Вологде суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве и ложном доносе.

Установлено, что в декабре 2019 года мужчина, представив документы с ложными сведениями о величине дохода, взял кредиты в шести организациях на общую сумму больше 8 млн. рублей. Деньги он якобы собирался потратить на осуществление предпринимательской деятельности. Большую часть средств он оставил на расчётных счетах для последующего списания ежемесячных платежей, а остальными деньгами распорядился по своему усмотрению.

«Кроме того, желая скрыть совершенное преступление, а также избавиться от обязанности возвращать денежные средства кредитным организациям, подсудимый с целью имитации ограбления в июле 2020 г. обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении у него из квартиры денежных средств в размере свыше 5 млн. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В результате проверки выяснилось, что заявление было ложным.

Осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.