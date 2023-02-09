В Ирдоматском сельском поселении депутата удалили из общего чата совета поселения из-за неудобных вопросов

В Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района депутата решили ограничить в получении информации, удалив ио общего чата совета поселения.

Об этом депутат сама сообщила своим избирателям.

«Уважаемые жители Ирдоматского сельского поселения. Я, Пущина Анна, депутат Ирдоматского с/п 5 созыва, благодарна вам за то, что вы меня избирали в сентябре 2022 года. У меня всегда была и есть своя точка зрения. Своим избирателям я обещала, что буду доносить правду. А ещё у меня есть СВОЁ мнение! Мнение о ситуациях и о людях, с которыми я сталкиваюсь в жизни! С моим мнением можно не соглашаться, не принимать, но оно мое и имеет место быть! Сегодня меня, как депутата имеющего своё мнение и задающего много неудобных вопросов, удалили из чата депутатов совета Ирдоматского с/п. Лишили получения какой-либо информации, касающейся жизни поселения. Администратором данного чата является Чернов А.Б.», — написала Анна Пущина.

Андрей Чернов, которого упоминает депутат является главой поселения. По мнению Анны Пущиной она является «неудобным» депутатом.

«Но я отстаиваю интересы жителей поселения! И меня, как, к сожалению, всего нескольких депутатов, заботит будущее поселения! Основная масса депутатов молчат. Просто молчат! Глава поселения не доносит до нас информацию, скрывает важные встречи, оповещает только „удобных“ депутатов о встречах с администрацией. На вопросы (много раз задаваемые) не отвечает, хотя знает ответы. А самое главное, проводит общественные слушания без ведома депутатов, и принимает важные решения САМ! Я выразила Чернову А.Б. своё неуважение! Я не уважала и не уважаю людей, которые врут, глядя в глаза! И если это глава, то это ещё больше его не красит! Больше того, этот человек который много лет прожил здесь и он, как никто, должен беречь свой дом и своих жителей!!!» — продолжает Анна Пущина.

В частности, она против того, чтобы в Ирдоматском поселении открывались вредные производства. Часто поднимает проблемы экологии, отъезда жителей из поселения, обращает внимание на отсутствие качественной медицины.

