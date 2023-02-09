Творческий вечер и открытие выставки фотографа Жени Рыжова пройдут в Вологде 11 февраля

Творческий вечер фотографа Жени Рыжова и открытие фотовыставки «Непривычная Вологда» пройдут 11 февраля в модельной библиотеке «ЛиС» в Вологде.

– Мы привыкли к тому, что Вологда – это Софийский собор, буква «О», памятник Константину Батюшкову, более известный как «памятник коню». Но мы почти ничего не знаем о той части города, на которую, возможно, никогда не обращали внимание, – говорят сотрудники библиотеки в анонсе мероприятия. – Приглашаем вас на творческий вечер Жени Рыжова, вы сами все увидите. А еще узнаете, как можно оригинально представить свои работы, если вдруг увлекаетесь фотографией. По секрету, их можно напечатать даже на спичечном коробке или сделать марки для писем.