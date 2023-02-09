Творческий вечер и открытие выставки фотографа Жени Рыжова пройдут в Вологде 11 февраля

Творческий вечер фотографа Жени Рыжова и открытие фотовыставки «Непривычная Вологда» пройдут 11 февраля в модельной библиотеке «ЛиС» в Вологде.
– Мы привыкли к тому, что Вологда – это Софийский собор, буква «О», памятник Константину Батюшкову, более известный как «памятник коню». Но мы почти ничего не знаем о той части города, на которую, возможно, никогда не обращали внимание, – говорят сотрудники библиотеки в анонсе мероприятия. – Приглашаем вас на творческий вечер Жени Рыжова, вы сами все увидите. А еще узнаете, как можно оригинально представить свои работы, если вдруг увлекаетесь фотографией. По секрету, их можно напечатать даже на спичечном коробке или сделать марки для писем.
Начало творческого вечера 11 февраля в 17:00 в модельной библиотеке «ЛиС» по адресу: Вологда, Трактористов, 5.
Вход свободный.
Возрастные ограничения: (6+).